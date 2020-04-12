Красноярск, , 12:38 — REGNUM В Красноярском крае выявлено ещё 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает красноярский оперативный штаб.

Уточняется, что подтверждение сейчас проходит в Красноярске. В новосибирский «Вектор» анализы больше не отправляют.

20 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Красноярске, один — в Балахте, два — в Новоселово, по одному — в Дивногорске и Енисейском районе.

Таким образом, за всё время в Красноярском крае подтверждено 85 диагнозов. В том числе восемь человек вылечились, 77 — изолированы и остаются на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Красноярском крае было подтверждено 60 случаев COVID-19.

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