Тула, , 12:37 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области по данным на 12 апреля, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тверской области.

Две жительницы Ефремова и Щекина заразились в другом регионе. Одна из них госпитализирована в тульскую больницу и находится в удовлетворительном состоянии, другая лечится дома под наблюдением медиков. Также коронавирус подтверждён у 79-летнего жителя Куркинского района, он заразился после контакта с ранее инфицированным жителем области. В настоящее время он проходит лечение в Тульской областной клинической больнице. У мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию. Также известно, что у мужчины есть ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистая патология. Пациент находится в тяжёлом состоянии, он подключён к аппарату искусственной вентиляции легких, находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Всего в Тульской области коронавирус подтвержден у 74 человек. 13 пациентов выздоровели под наблюдением медиков, в том числе четверо — за последние сутки.