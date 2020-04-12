Москва, , 12:32 — REGNUM За минувшие сутки медики выявили в России 2186 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число подтвержденных случаев в России достигло 15 770, выздоровел — 1291 человек, скончались — 130 пациентов. Новые случаи заражения обнаружили в 52 регионах, в том числе 1306 — в Москве, 278 — в Московской области, 69 — в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропусков для использования личных автомобилей. С 29 марта в столице введен обязательный режим самоизоляции.

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