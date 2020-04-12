Буниа, Конго, , 12:36 — REGNUM Незаконная добыча полезных ископаемых в Демократической Республике Конго (ДР Конго) и торговля ими провоцирует усиление насилия на рудниках богатой золотом провинции Итури. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление губернатора провинции Итури.

Заявление было сделано после того, как вооруженные лица убили четырех человек, включая трех граждан Китая, на золотом прииске в провинции Итури.

По словам губернатора, нападение произошло около 01:00 утром 5 апреля на золотом прииске в Ируму, в 62 км от столицы провинции города Буниа. Впервые об этом сообщило официальное китайское информационное агентство «Синьхуа» в понедельник, 6 апреля.

«Мы можем самым решительным образом осудить эти ужасные акты, которые дополняют список тысяч жертв вооруженных бандитов в нашей провинции», — сказал губернатор Жан Баманиса Саиди в интервью Reuters 8 апреля.

Губернатор Баманиса Саиди добавил, что большинство кустарных кооперативов и горнодобывающих компаний в провинции не сообщают данные о добыче, а минералы продаются незаконно, что вызывает «массовое мошенничество» с огромным количеством добытых минералов.

Меры по обузданию коронавируса во всем мире разрушили цепочки поставок, от которых зависят кустарные золотодобытчики, и сократили финансирование, в результате чего местные цены на золото резко упали до 40% от мировых цен.

Согласно исследованию канадской неправительственной организации IMPACT, в одном из районов Итури было закрыто 79 из 85 торговых домов по продаже золота, поскольку им некому было продавать добытые минералы. Это дает возможность незаконным покупателям золота покупать дешево и продавать дорого, и, вероятно, будет способствовать нестабильности в ДРК, говорится в сообщении IMPACT.

«Различные вооруженные группы и политические элиты начнут бороться за льготный доступ к этим внешним покупателям, а также за контроль над новой территорией (и местами добычи)», — сообщили исполнительный директор IMPACT Джоан Леберт и консультант организации Алан Мартин, заявления которых обнародованы на сайте организации.