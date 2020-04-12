Джакарта, , 12:30 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает информационный портал Detik.

По данным на 12 апреля 2020 года, в Индонезии выявлено 4241 случай заражения COVID-19, из них 373 случая смерти.

«В стране за сутки подтвердили 399 новых случаев заражения COVID-19», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто.

По его словам, уровень смертности от COVID-19 в Индонезии в настоящее время составляет 8,79%. В то время, как средний показатель в мире сегодня составляет 5,97%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на остров Бали доставили 7000 средств индивидуальной защиты и 4000 медицинских масок.

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