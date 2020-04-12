Курск, , 12:30 — REGNUM В Курской области 12 апреля подтверждён новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 43 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Три пациента уже прошли курс лечения и были выписаны, 13 госпитализированы в областную инфекционную больницу, 26 человек без признаков заболевания находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей.

На карантине в домашних условиях находится 771 человек — это лица, прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с заражёнными коронавирусной инфекцией. В областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко находятся 78 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1127 человек.

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