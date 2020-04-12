Берлин, , 12:28 — REGNUM Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Германии превысило число зараженных, об этом 12 апреля сообщается в заявлении института вирусологии имени Роберта Коха.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии составляет 120 тыс. 479 человек, число выздоровевших — 60 тыс. 200. Также от последствий инфекции скончались 2 тыс. 673 человека.

Таким образом, общее число зараженных на сегодняшний день составляет 57 тыс. 606 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от ее последствий скончались около 109 тыс. человек во всем мире.