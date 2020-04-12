Йошкар-Ола, , 12:20 — REGNUM В Марий Эл подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев, выявленных в республике, достигло 70, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего времени после полного выздоровления были выписано пятеро пациентов. Скончалась 37-летняя женщина с коронавирусом от хронических заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, всего в Приволжском федеральном округе за минувшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. В целом с момента начала наблюдений в Поволжье подтвердили 850 случаев заражения.