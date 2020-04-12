Воронеж, , 12:20 — REGNUM 12 новых случаев коронавирусом за сутки подтверждено в Воронежской области, сообщили в региональном оперштабе 12 апреля.

В числе тех, у кого лабораторно подтвердили наличие коронавируса, — 48-летний мужчина, у которого ранее диагностировали внебольничную пневмонию; 54-летняя женщина, которая ранее выезжала в Ростов-на-Дону; пожилую семейную пару (69 и 65 лет) — супруг ранее на лечение в Санкт-Петербург; 64-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые ранее выезжали в Москву, семейная пара (супругам по 66 лет) — известно, что из региона они не выезжали; женщина 82 лет, у которой диагностировали пневмонию, и её дочь 57 лет.

Также коронавирус подтвердился у двух медработников — 48-летней женщины, которая никуда не выезжала, а также у 34-летней женщины, ранее контактировавшей с родственником из Москвы.

Таким образом, сообщает ИА REGNUM, всего в Воронежской области подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом.