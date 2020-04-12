Тула, , 12:17 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Тульской области, сообщили 12 апреля в пресс-службе областного правительства.

Одна из пациенток госпитализирована в тульскую больницу. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. Вторая пациентка лечится на дому под наблюдением врачей.

Кроме того, в тульскую областную клиническую больницу с двусторонней пневмонией госпитализирован 79-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, по состоянию на 12 апреля в Тульской области коронавирус выявили у 74 человек, 13 пациентов — выздоровели. Всего в России обнаружили 15 770 случаев заражения.

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