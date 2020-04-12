Липецк, , 12:16 — REGNUM В Липецкой области подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Пациенты находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в регионе зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. Десять человек после лечения выписали с отрицательными тестами на инфекцию, 53 человека находятся на лечении.

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