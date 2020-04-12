Нижний Новгород, , 12:11 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 апреля выявлено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с момента начала наблюдений подтверждено 194 случая заражения, сообщает правительство региона.

До настоящего времени в области протестировано более 21 тыс. человек. Выписаны после полного выздоровления 16 человек. Трое женщин в возрасте старше 80 лет скончались с коронавирусом от хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора Глеба Никитина, была разработана математическая модель распространения инфекции в случае соблюдения гражданами режима самоизоляции и без него. Так, при соблюдении режима в течение двух месяцев показатели развития эпидемии снижаются более чем в 10 раз: пик эпидемии смещается с середины мая до 20-х чисел апреля, количество заболевших уменьшается почти в 18 раз, почти в 12 раз сокращается количество смертельных исходов, а число граждан в тяжелом состоянии снижается более чем в 15 раз.

Математики и эпидемиологи подсчитали, что в случае отсутствия самоизоляции к концу апреля в регионе будут заражаться более 400 человек в сутки.