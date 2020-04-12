Уфа, , 12:20 — REGNUM 62 человека, инфицированных коронавирусом, госпитализированы в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на ежедневном брифинге в Минздраве республики.

По его словам, на 13 часов 12 апреля 62 инфицированных пациента в республике госпитализированы. Еще 22 инфицированных пациента находятся на самоизоляции по месту жительства.

Максим Забелин также отметил, что с подозрение на новую коронавирусную инфекцию в стационарах Башкирии на текущий момент находятся 236 человек, из них 11 несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 12 апреля число инфицированных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 84 человек. За минувшие сутки было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом.

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