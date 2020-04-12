Минск, , 12:19 — REGNUM Более семи тысяч больничных коек подготовлено для пациентов с коронавирусной инфекцией в Белоруссии, что составляет менее 10% «коечной мощности» республики. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник 11 апреля во время пресс-конференции по итогам завершения работы миссии ВОЗ в стране.

«На сегодняшний момент для оказания медицинской помощи инфицированным пациентам подготовлено более семи тысяч коек, что является менее десяти процентов «коечной мощности», имеющейся в Республике Беларусь», — заявил министр.

Он также отметил что в целях недопущения «перегрузки» системы здравоохранения Белоруссии ситуация в республике отслеживается и прогнозируется.

«Мы постоянно отслеживаем и прогнозируем ситуацию для того, чтоб не допустить перегрузки системы здравоохранения и не допустить возникновения трудностей в доступности медицинской помощи нуждающимся… По мере необходимости есть планы развертывания коечного фонда для того… чтоб оказать медицинскую помощь пациентам, страдающим неинфекционной патологией, оказать экстренную медицинскую помощь и обеспечить доступность медицинской помощи для инфицированных пациентов», — подытожил Караник.

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Напомним, по состоянию на 12 апреля в Белоруссии число инфицированных коронавирусом составило 2578 человек.