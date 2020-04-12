Иваново, , 12:11 — REGNUM 18 новых случаев коронавируса подтверждено за последние сутки в Ивановской области, об этом говорится в сводке федерального оперштаба от 12 апреля.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Ивановской области выросло до 80.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 апреля в регионе у 22 человек первичные экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат, анализы были переданы на проверку в федеральные лаборатории.