Курган, , 12:09 — REGNUM В Курганской области электронные пропуски в период самоизоляции граждане теперь могут получить через WhatsApp или Viber. С 13 апреля они станут обязательными для выхода на улицу, сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее курганцы, чтобы получить разрешение на выход из дома, вынуждены были посылать на определённый номер платные смс-сообщения. Теперь просьбу о разрешении на выход можно послать на номер +7(903)767−26−68 в вышеуказанные бесплатные мессенджеры. В тексте сообщения теперь достаточно указать номер паспорта (без серии) и цифровой код цели выхода из дома. Также пропуск можно заказать непосредственно на сайте https://covid19.kurganobl.ru/request/.

Коды целей:

1) получение государственных и муниципальных услуг;

2) сопровождение несовершеннолетнего;

3) посещение медицинской или ветеринарной организации;

4) участие в похоронах;

5) выезд на дачу (в загородный дом) и возвращение с дачи (из загородного дома);

6) следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

7) посещение кредитных организаций, отделений почтовой связи;

8) доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным гражданам;

9) посещение религиозных объектов.

Пока программа цифровых пропусков работает в тестовом режиме. С 13 апреля электронный пропуск станет обязательным при выходе из дома, если нет пропуска с места работы, уточняют в правительстве Зауралья.

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