Курган, 12 апреля 2020, 12:09 — REGNUM В Курганской области электронные пропуски в период самоизоляции граждане теперь могут получить через WhatsApp или Viber. С 13 апреля они станут обязательными для выхода на улицу, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее курганцы, чтобы получить разрешение на выход из дома, вынуждены были посылать на определённый номер платные смс-сообщения. Теперь просьбу о разрешении на выход можно послать на номер +7(903)767−26−68 в вышеуказанные бесплатные мессенджеры. В тексте сообщения теперь достаточно указать номер паспорта (без серии) и цифровой код цели выхода из дома. Также пропуск можно заказать непосредственно на сайте https://covid19.kurganobl.ru/request/.
Коды целей:
1) получение государственных и муниципальных услуг;
2) сопровождение несовершеннолетнего;
3) посещение медицинской или ветеринарной организации;
4) участие в похоронах;
5) выезд на дачу (в загородный дом) и возвращение с дачи (из загородного дома);
6) следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
7) посещение кредитных организаций, отделений почтовой связи;
8) доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным гражданам;
9) посещение религиозных объектов.
Пока программа цифровых пропусков работает в тестовом режиме. С 13 апреля электронный пропуск станет обязательным при выходе из дома, если нет пропуска с места работы, уточняют в правительстве Зауралья.
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