Бали, Индонезия, , 12:04 — REGNUM В общей сложности 7000 средств индивидуальной защиты и 4000 медицинских масок доставили на остров Бали, сообщает Antara.

«Сегодня целевая группа из центра прибыла на остров Бали и привезла около 7000 средств индивидуальной защиты и 4000 медицинских масок», — заявил журналистам полковник Радар Сохарсоно.

«В провинции Бали поблагодарили за помощь. Это укрепит наше сотрудничество в борьбе с COVID-19 на Бали», — целевая группа по вопросам здравоохранения провинции Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-воздушные силы Индонезии доставили в провинцию Папуа средства индивидуальной защиты и маски.

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