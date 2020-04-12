Краснодар, , 12:04 — REGNUM 31 новый случай коронавируса подтверждён за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Один человек, у которого подтвердился коронавирус, приехал из Москвы, остальные контактировали с ранее заболевшими. В числе заражённых дети четырёх и 17 лет, самому старшему из пациентов с коронавирусом — 82. Большинство случаев подтверждено в Краснодаре — 11, также пять выявлено в Лаьинске, три в Анапе, три в Сочи, два в Тихорецке, по одному в Курганинске, Усть-Лабинске, Новороссийске, Тимашевске, Туапсе, ст. Кавказской и Кущевской.

Семь заболевших COVID-19 семеро находятся в тяжелом состоянии. Трое пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус, скончались. 28 выписаны с выздоровлением. Всего в регионе подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом.