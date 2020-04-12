Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Предоставляющая услуги такси по всему миру американская компания Uber представила список наиболее часто забываемых пассажирами вещей. Об этом сообщает CDRInfo.

Компания Uber публикует подобные списки ежегодно с 2016 года. В 2019 году наиболее часто забываемыми вещами в такси остались смартфоны. Этот список продолжили кошельки, ключи и сумки. Также в прошедшем году в автомобилях Uber часто оставляли наушники, элементы одежды, очки, электронные сигареты и документы.

В компании отметили, что чаще всего пассажиры забывали вещи по пятницам и субботам. Днём, в который в салонах такси было забыто наибольшее количество вещей, ожидаемо оказалось 1 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года компания Uber и южнокорейский автопроизводитель Hyundai представили совместный концепт аэромобиля.