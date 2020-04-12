Астрахань, , 12:03 — REGNUM В Астраханской области 12 апреля официально подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего в регионе зафиксировано 27 подтверждённых и 24 условно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Две женщины прошли курс лечения, но остались под наблюдением в областной инфекционной больнице.

Под амбулаторным наблюдением находятся 1370 человек. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 44 человека.

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