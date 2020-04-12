Саранск, , 12:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 апреля подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом. С момента начала наблюдений в республике выявлено 42 случая заражения, сообщает оперативный штаб России.

По данным республиканского штаба, большая часть новых заражений выявлена среди студентов и преподавателей Мордовского государственного университета (МГУ имени Н.П. Огарева).

Как сообщало ИА REGNUM, один из иностранных студентов МГУ им. Н.П. Огарева постоянно проживал в общежитии. Однако он отлучался в Москву, где, скорее всего, и был инфицирован. После возвращения мер по самоизоляции он не соблюдал, о своей поездке не сообщал, в течении нескольких дней контактировал с соседями по общежитию. После подтверждения его диагноза общежитие было переведено на режим карантина, все студенты изолированы.

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