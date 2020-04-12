Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 апреля подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала наблюдений в Поволжье выявлено 850 случаев заражения, сообщает оперативный штаб России.

Так, 42 новых случая подтверждено в Нижегородской области, 23 — в Мордовии, 19 — в Башкирии, 15 — в Пермском крае, 11 — в Чувашии, восемь — в Ульяновской области, семь — в Марий Эл и Саратовской области, три — в Самарской области, два — в Удмуртии, один — в Кировской области.

С учётом новых данных, всего в Нижегородской области выявлено 194 случая заражения, в Башкирии — 84, в Татарии — 73, в Ульяновской области и Марий Эл — по 70 случаев, в Пензенской области — 67 случаев, в Пермском крае — 60, в Чувашии — 50, в Мордовии и Саратовской области — по 42, в Кировской области — 36, в Оренбургской области — 25, в Самарской области — 24, в Удмуртии — 13.

Полностью выздоровели в ПФО 97 человек, скончались от хронических заболеваний 10 пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 12 апреля выявлено 15 770 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки число подтверждённых случаев выросло на 2 186. В целом до настоящего момента полностью выздоровели 1 290 человек, 130 человек с коронавирусом скончались от хронических заболеваний.

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