Москва, , 11:53 — REGNUM С двусторонней пневмонией в московскую клиническую больницу №40 в Коммунарке госпитализирован телеведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, сообщает 12 апреля ТАСС.

Модельер признался, что чувствует себя хорошо. «Иду на поправку, врачи следят, температура 36,6. Двусторонняя пневмония, тест на коронавирус пока не готов», — сказал Васильев. Он положительно отозвался о работе медиков и условиях содержания пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле с двусторонней пневмонией госпитализировали артистку Надежду Бабкину. Анализ певицы на коронавирус показал отрицательный результат.

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