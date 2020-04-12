Владимир, , 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 12 апреля официально подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.

Всего в регионе зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом.

По данным на 11 апреля, с начала марта были госпитализированы 66 человек с подозрением на выделение вируса, 36 из них уже выписали. Все контактировавшие с ними находятся под наблюдением. В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений проведено 5196 исследований на новую коронавирусную инфекцию. На карантин по-прежнему закрыты Петушинская районная больница и Муромская городская больница № 2.

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