Симферополь, , 11:53 — REGNUM В Крыму подтвердили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 апреля на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«У нас двое новых заболевших. Один — житель Керчи, член семьи, 85 лет мужчине. Он находится в боксе в керченской больнице. Ещё один случай привозной, в Симферополе. Заражённый инфицировался от своего сына, приехавшего из Москвы», — отметил глава РК.

Со слов заболевшего, сын болел ещё в Москве, по приезду у него наблюдались незначительные симптомы ОРВИ, но за медицинской помощью они не обращались.

«После появления первых признаков заболевания, мужчина вышел на работу. Однако работодателем не осуществлялась термометрия сотрудников, по словам директора, масочный режим соблюдался. Для дезинфекции поверхностей, для обработки рук средства имеются, однако при опросе смутно объясняется, кто и как это проводил», — уточнила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля у жителя крымской Ялты подтвердили коронавирусную инфекцию. Тест обнаружил заболевание у мужчины только с третьей попытки. Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Крыму достигло 31.

Подробности: На Крымском полуострове зарегистрировали ещё один случай коронавируса

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