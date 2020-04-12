Симферополь, 12 апреля 2020, 11:53 — REGNUM В Крыму подтвердили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 апреля на заседании оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Со слов заболевшего, сын болел ещё в Москве, по приезду у него наблюдались незначительные симптомы ОРВИ, но за медицинской помощью они не обращались.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля у жителя крымской Ялты подтвердили коронавирусную инфекцию. Тест обнаружил заболевание у мужчины только с третьей попытки. Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Крыму достигло 31.
Подробности: На Крымском полуострове зарегистрировали ещё один случай коронавируса
Читайте ранее в этом сюжете: Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут отменять ограничительные меры