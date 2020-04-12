Кишинёв, , 11:53 — REGNUM 165 пациентов с COVID-19 в Молдавии находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила 12 апреля министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну во время онлайн брифинга, транслировавшегося на странице минздрава республики в социальной сети Facebook.

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По словам Думбрэвяну, 429 заболевших COVID-19 находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных заболевших оценивается как удовлетворительное.

121 человек из числа инфицированных заразился SARS-CoV2 за границей, 1439 — внутри страны. 30 пациентов с COVID-19 скончались от осложнений.

Общее число проведенных тестирований на коронавирус на текущий момент в Молдавии составило 7437.

Напомним, в Молдавии, согласно последним данным, коронавирус выявлен у 1560 человек.