Максим Исаев, 12 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Благодаря ряду своих особенностей, таких как география, демографическая ситуация и советский опыт, Россия обладает уникальными преимуществами в борьбе с пандемией коронавируса. Ее же особенности чреваты для страны тяжелыми последствиями, пишет профессор политологии в Университете Содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье, опубликованной 12 апреля в The National Interest.
Больше всего пострадала столица, на долю которой приходится более 30% всех заболевших в стране. При этом низкие показатели других городов могут быть связаны с малым числом проведенных там тестов. Возможно также и то, что официальная статистика несколько отстает от реальной численности, как это можно наблюдать в других странах. Тем не менее ряд факторов предоставляет Москве преимущества для борьбы с коронавирусом или становится для него препятствием.
Прежде всего таким фактором, уверен автор, является география страны. Благодаря большому числу отдаленных друг от друга населенных пунктов и небольшой плотности населения людям проще соблюдать дистанцию. Транспортная система страны, носящая очень централизованный характер, с одной стороны, чревата концентрацией большого числа пассажиров в одном месте, с другой, — позволят принимать оперативные меры по сдерживанию пандемии.
Вторым фактором, который стоит принять во внимание, является медицинская инфраструктура и опыт медицинских работников. Так, отмечает автор, Россия располагает «непропорционально» большим числом докторов, больниц и больничных коек.
Излишняя же специализация медицинских учреждений, прежде всего направленных на решение демографических проблем, может осложнить задачу переориентации российской медицины для борьбы с вирусом.
Кроме того, нелюбовь граждан России к домам престарелых также может поспособствовать борьбе с пандемией. В отличие от США, где в таких учреждениях содержатся около 1,5 млн человек, в Россия эта цифра составляет приблизительно 250 тыс., что связано с «низким качеством» домов престарелых в стране.
Еще одним «источником надежды» автор называет «смекалку» российских медиков, которые из-за «низкого технического обеспечения» во время Советского Союза были вынуждены проявлять творческие навыки.
Среди преимуществ Твигг называет еще и то, что в стране из-за высокой смертности проживает не так много людей, наиболее чувствительных к пандемии — мужчин преклонного возраста.
Тем не менее сталкивается Россия и с рядом сложностей. Прежде всего, это наличие большого числа людей, страдающих хроническими проблемами со здоровьем, многочисленные трудовые мигранты и широкие слои «маргинализованного» населения, в том числе заключённые.