12 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

«Пока что Россия, кажется, показывает себя относительно неплохо перед лицом этой беспрецедентной глобальной пандемии. То, как будет идти распространение вируса в течение следующих нескольких недель, будет носить критический характер»

Максим Исаев, , 12:49 — REGNUM Благодаря ряду своих особенностей, таких как география, демографическая ситуация и советский опыт, Россия обладает уникальными преимуществами в борьбе с пандемией коронавируса. Ее же особенности чреваты для страны тяжелыми последствиями, пишет профессор политологии в Университете Содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье, опубликованной 12 апреля в The National Interest.

Патруль на улице Алексей Колчин © ИА REGNUM

«За последние две недели российское руководство начало относиться к пандемии коронавируса серьезно», — указывает автор, обращая внимание на то, что к 9 апреля было выявлено более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, а эксперты прогнозируют наступление пика на 17 — 21 апреля. — Похоже, что правительство готовится к худшему. На сегодняшний день в одной Москве подготовлено 22 тыс. больничных коек как в государственных, так и в частных клиниках.

Больше всего пострадала столица, на долю которой приходится более 30% всех заболевших в стране. При этом низкие показатели других городов могут быть связаны с малым числом проведенных там тестов. Возможно также и то, что официальная статистика несколько отстает от реальной численности, как это можно наблюдать в других странах. Тем не менее ряд факторов предоставляет Москве преимущества для борьбы с коронавирусом или становится для него препятствием.

Прежде всего таким фактором, уверен автор, является география страны. Благодаря большому числу отдаленных друг от друга населенных пунктов и небольшой плотности населения людям проще соблюдать дистанцию. Транспортная система страны, носящая очень централизованный характер, с одной стороны, чревата концентрацией большого числа пассажиров в одном месте, с другой, — позволят принимать оперативные меры по сдерживанию пандемии.

«Есть опасение тем не менее, что власти не смогли правильно воспользоваться этим преимуществом», — продолжает автор, указывая на то, что «слишком много потенциально инфицированных москвичей уехали из столицы в другие части страны на личном транспорте».

«6 апреля в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока были введены двухнедельные карантины для всех, кто прибывает из Москвы или Санкт-Петербурга, но потребуется некоторое время, прежде чем станет понятно, как далеко смог распространиться вирус», — указывает он.

Скамейка с ленточкой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Вторым фактором, который стоит принять во внимание, является медицинская инфраструктура и опыт медицинских работников. Так, отмечает автор, Россия располагает «непропорционально» большим числом докторов, больниц и больничных коек.

«Нарастить мощности не проблема. Проблема в качестве», — уверен автор, который отмечает, что благодаря инвестициям в здравоохранение его качество значительно выросло за последние годы. — Тем не менее, несмотря на эти вложения, большая часть больничного оборудования России по-прежнему старое и низкопробное».

«Общий уровень медицинского персонала не на высоком уровне, поэтому может оказаться недостаточно врачей нужных специальностей», — заявил американский комментатор.

Излишняя же специализация медицинских учреждений, прежде всего направленных на решение демографических проблем, может осложнить задачу переориентации российской медицины для борьбы с вирусом.

Кроме того, нелюбовь граждан России к домам престарелых также может поспособствовать борьбе с пандемией. В отличие от США, где в таких учреждениях содержатся около 1,5 млн человек, в Россия эта цифра составляет приблизительно 250 тыс., что связано с «низким качеством» домов престарелых в стране.

Еще одним «источником надежды» автор называет «смекалку» российских медиков, которые из-за «низкого технического обеспечения» во время Советского Союза были вынуждены проявлять творческие навыки.

Больница в Коммунарке Kremlin.ru

Среди преимуществ Твигг называет еще и то, что в стране из-за высокой смертности проживает не так много людей, наиболее чувствительных к пандемии — мужчин преклонного возраста.

Тем не менее сталкивается Россия и с рядом сложностей. Прежде всего, это наличие большого числа людей, страдающих хроническими проблемами со здоровьем, многочисленные трудовые мигранты и широкие слои «маргинализованного» населения, в том числе заключённые.

«Пока что Россия, кажется, показывает себя относительно неплохо перед лицом этой беспрецедентной глобальной пандемии. То, как будет идти распространение вируса в течение следующих нескольких недель, будет носить критический характер», — подчеркнула Твигг.