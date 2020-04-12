Москва, , 11:37 — REGNUM В Москве от болезней, вызванных коронавирусом, вылечились 188 человек, сообщили 12 апреля в московском штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число выздоровевших пациентов в российской столице достигло 687. Ситуацию прокомментировала заместитель мэра Анастасия Ракова. По её словам, для подтверждения выздоровления от COVID-19 врачи проводят специальные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Москве выявили 1306 новых случаев заражения коронавирусом — общее число достигло 10 158. Около половины всех инфицированных — лица в возрасте от 18 до 45 лет.

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