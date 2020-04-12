Москва, , 11:35 — REGNUM В России за сутки 11 апреля скончались 24 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За сутки умерло 24 пациента с коронавирусом», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что всего за весь период эпидемии в стране умерло 130 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом, 1 291 человек выздоровел, 130 умерло. Из-за подозрения на заражение коронавирусом под медицинским наблюдением находятся порядка 146 тыс. граждан.

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