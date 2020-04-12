Мурманск, , 11:34 — REGNUM В Мурманской области за сутки у 61 человек подтверждён результат теста на коронавирус SARS-CoV-2. Общее количество подтверждённых случаев выросло до 128. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Десять человек, у которых был выявлен коронавирус, уже выздоровели, 118 — остаются на терапии.

«Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске скончалась 67-летняя женщина, страдавшая пневмонией. У неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти.