Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.

Пять новых случаев заражения зарегистрировано в областном центре, три — в Мартыновском районе, два — в городе Зверево, по одному — в Батайске, Донецке, а также Цимлянском и Октябрьском районах.

По последним данным, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 52. В настоящее время в стационаре находятся 88 человек (включая контактных), в том числе пятилетний ребёнок. В тяжёлом состоянии — восемь пациентов, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.