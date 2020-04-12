Владивосток, , 11:25 — REGNUM 12 апреля тридцать граждан Южной Кореи вернулись на родину с Дальнего Востока. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке.

По их словам, специальный рейс был организован российской авиакомпанией «Аврора».

Известно, что перед посадкой все пассажиры прошли карантинный досмотр, а по возвращении на родину — сдали тест на коронавирус и были помещены на двухнедельный домашний карантин.

Напомним, что 7 апреля южнокорейская авиакомпания Korean Air эвакуировала из Москвы около 270 сограждан.

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