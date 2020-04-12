Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Среди новых случаев коронавирусная инфекция подтвердилась у шести мужчин, восьми женщин и ребенка. Из заразившихся коронавирусом двое приехали из Москвы и Объединенных Арабских Эмиратов, остальные контактировали с заболевшими.

Все 15 пациентов давно изолированы и проходят лечение. Состояние здоровья одного человека медики оценивают как тяжёлое, семи человек — как средней тяжести и еще семи — как удовлетворительное.

Среди заразившихся есть четыре медработника: врач из поселка Юго-Камск, две медсестры и санитарка из Пермского клинического центра ФМБА (МСЧ № 133).

Добавим, в Пермском крае в общей сложности выявлено 60 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 пациентов. Три человека погибли. .

Власти региона призывают население соблюдать режим самоизоляции, который, по оценке специалистов, может сократить темпы распространения коронавируса почти вдвое.