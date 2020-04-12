Москва, , 11:15 — REGNUM Строительство нового многофункционального медицинского центра Минобороны РФ в подмосковном Подольске будет завешено уже к 30 апреля, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства по итогам инспекции объекта≤ проведенного заместителем министра обороны Тимуром Ивановым.

На сегодняшний день на строительной площадке в Подольске задействовано более 700 рабочих и 40 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Выполнен каркас здания, возведены стены, ведутся внутренние работы, в том числе по благоустройству территории.

Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ Владимира Путина Минобороны в кратчайшие сроки построит 16 медцентров по всей России, для этого правительством было выделено дополнительно 8,8 миллиардов рублей.