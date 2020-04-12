Кишинёв, , 11:20 — REGNUM В Молдавской Православной церкви сообщили, что на Пасху в богослужениях будут принимать участие священнослужители, служители храмов, а в монастырях — монахи. Верующих призвали к домашней молитве, также у них есть возможность смотреть трансляцию богослужения по телевизору, радио, в социальных сетях. Об этом 11 апреля сообщается в заявлении пресс-службы Молдавской Митрополии. Данное решение было принято 9 апреля Синодом Православной церкви Молдавии.

В каждом храме также будет установлено звуковое оборудование для трансляции богослужения на улицу.

Также в митрополии сообщили, как будет проходить освящение продуктов в сложившихся условиях. В небольших населенных пунктах, священнослужители пройдут по дворам жилых домов, чтоб освятить принесенное верующими. В других случаях можно будет освятить продукты во дворах храмов при условии соблюдения мер предосторожности — соблюдение дистанции, проходить на территорию храма по три человека, быть в медицинской маске и перчатках.

Людей преклонных лет призвали находиться дома. Освященные продукты им смогут принести соседи, родственники или волонтеры.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал верующих отказаться от посещения храмов во время предстоящих праздников дабы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции.