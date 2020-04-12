Москва, , 11:04 — REGNUM В России из-за подозрения на заражение коронавирусом под медицинским наблюдением находятся порядка 146 тыс. граждан, сообщили 12 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации под меднаблюдением остается 146 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего в стране на коронавирус было сделано более 1,2 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом, 1 291 человек выздоровел, 130 умерло.

Отметим, в июне 2020 года в России должны начаться испытания вакцины от коронавируса на людях, для которых уже отобраны 60 добровольцев.

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