Москва, , 11:02 — REGNUM Медики выявили в Москве 1306 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки в Москве выздоровели 188 человек, умерли — 14 человек. Общее число выявленных случаев в российской столице составило 10 158, уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 2186 новых пациентов с коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев достигло 15 770, выздоровели — 1291, скончались — 130 человек.

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