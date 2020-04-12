Маноквари, Индонезия, 12 апреля 2020, 11:00 — REGNUM Военно-воздушные силы Индонезии доставили в провинцию Папуа средства индивидуальной защиты и маски, сообщает Antara.
В общей сложности в провинцию Папуа доставили 3,4 тонны медицинского груза. Помимо этого, самолет Boeing 7306 доставил 1,2 тонны масок и средств индивидуальной защиты в провинцию Западное Папуа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо напомнил о важности физического дистанцирования для предотвращения распространения COVID-19.
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