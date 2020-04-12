Уфа, , 11:01 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом граждан в Самарской области увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные действительны на 10:30 часов 12 апреля. За минувшие сутки в регионе выявлено три новых случая инфицирования коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарской области по выздоровлению выписано 14 человек.

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