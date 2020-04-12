Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Ленинградской области за субботу, 11 апреля, зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее количество заболевших в регионе достигло 139 случаев, летальных исходов нет.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ленобласти.

Показатель суточного количества инфицированных в регионе остается на уровне пяти новых случаев вторые сутки подряд.

Новые случаи заболевания выявлены трех населенных пунктах Всеволожского района: городе Мурино, деревне Старая и поселке Вартемяги. Кроме того, по одному новому случаю выявлено в поселках Советский Выборгского района Ленобласти и Войсковицы Гатчинского района.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в регион в ночь на воскресенье поступила партия нидерландских экспресс-тестов на COVID-19 в количестве пяти тысяч штук, сегодня утром ее уже начали отгружать в больницы. Для проведения экспресс-теста используется кровь из вены или пальца, а также сыворотка и плазма. Результат становится известен уже через 10 минут.

«В первую очередь, новые тесты будем использовать для пациентов, поступающих с так называемой внебольничной пневмонией, когда требуется оперативное решение о маршрутизации больного — в инфекционный госпиталь или в обычную больницу. И потом — обязательно будем контролировать результат обычным тестом. Если эффективность экспресс-тестирования подтвердится, переведем лаборатории региона на новые тесты», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Первые партии новых тестов получат Ленинградская областная клиническая больница, Кингисеппская и Гатчинская районные больницы, а также другие стационары, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекцией.

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