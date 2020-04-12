Кишинёв, , 10:58 — REGNUM Глава правительства Молдавии Ион Кику сообщил о случаях нарушения режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с пандемией. Соответствующее заявление Кику сделал на брифинге 11 апреля, сообщает Sputnik.

По словам главы правительства, богослужения с участием прихожан проводились 11 апреля в двух храмах на территории республики.

«Полиция была вынуждена вмешаться, чтобы задокументировать эти случаи», — отметил он.

Кроме того, по информации министерства внутренних дел Молдавии, из 1400 храмов в 323 храмах богослужения проводились священнослужителями, но без участия верующих.

Ввиду того, что 12 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, Кику призвал отказаться от посещения храмов дабы предотвратить увеличение числа инфицированных коронавирусом.

В свою очередь, глава министерства внутренних дел страны Павел Войку сообщил о проверке 6236 человек, которые находятся в режиме самоизоляции. Также было отмечено о поступлении 45 обращений, которые были связаны с нарушением режима самоизоляции, было составлено 49 протоколов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кишиневе пациентке с коронавирусом, которая покинула на несколько часов больницу, грозит штраф.