Москва, , 10:50 — REGNUM Музей космонавтики и Роскосмос запустили 14-часовую трансляцию со специальной подборкой документальных фильмов в День космонавтики 12 апреля. Трансляция доступна на сайте Роскосмоса и на страницах госкорпорации в социальных сетях.

Трансляция была запущена в 9 часов 7 минут мск — именно в это время 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в космос на борту корабля «Восток». В подготовленную подборку вошли лучшие документальные фильмы об освоении космоса и выпуски шоу «МКС на связи».

В трансляции примут участие космонавты Александр Мисуркин, Александр Калери, Юрий Усачёв, Сергей Прокопьев, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Рязанский. В прямом эфире они ответят на вопросы зрителей.

Из-за вспышки коронавируса праздничные мероприятия ко Дню космонавтики 12 апреля 2020 года проходят в удалённом режиме, а планировавшийся концерт в Кремле перенесён на осень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, включая покорение Луны, Марса и Венеры.

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