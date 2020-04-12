Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Посольство США на Украине организовало чартерный рейс, на котором Украину покинут граждане США и их родственники. Об этом сообщает 11 апреля «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

Планируется, что спецборт вылетит из киевского аэропорта «Борисполь» 15 апреля в 18:00 мск и приземлится в вашингтонском Dulles Airport.

По данным журналистов, свободных мест на борту самолёта уже нет. Пассажирам придётся оплатить государству перелёт, но уже по возвращении домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нью-Йорке от COVID-19 скончался гражданин Украины.

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