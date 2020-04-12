Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге за субботу, 11 апреля, подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество выявленных в Северной столице случаев инфицирования достигло 557 случаев.

Об этом сообщает в воскресенье, 12 апреля, городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса и подтверждает Роспотребнадзор.

За сутки в Петербурге выздоровели восемь человек. Летальных случаев за субботу не было.

В суточном исчислении Петербург вновь оказался на третьем месте по количеству подтвержденных случаев, после Москвы (1306) и Московской области (278).

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге умерли четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 74 человека.«За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 5589 человек. На карантине находится 8039 человек. Из них 39 — в обсерваторе, 5564 — на самоизоляции, 2436 — контактные», — сообщили в оперштабе.

За сутки в Петербурге о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 86 человек. Эти граждане должны находиться в строгой изоляции не менее 14 дней.