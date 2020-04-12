Уфа, , 10:48 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом граждан в Башкирии увеличилось до 84 человек. Об этом сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти данные актуальны на 10:30 часов 12 апреля. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 18 новый случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии по выздоровлению выписано семь человек. Один человек скончался от COVID-19.

На 11 апреля в регионе было выявлено 66 случаев коронавирусной инфекции.

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