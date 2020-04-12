Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Медики в Казахстане выявили 897 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

12 апреля в республике выявили 17 новых случаев заражения, в том числе два — в Карагандинской области, десять — в Акмолинской области, пять — в Нур-Султане.

Отметим, наибольшее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане выявили в Нур-Султане — 238, Алма-Ате — 145 и Кызыл-Ординской области — 116. Выздоровел 81 человек, скончались — десять пациентов.

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