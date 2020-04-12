Москва, , 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев заболевания, 1 291 человек выздоровел, 130 умерло. Всего было проведено более 1,2 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в России должны начаться испытания вакцины от коронавируса COVID-19 на людях, для которых уже отобраны 60 добровольцев.

Читайте также: Коронавирус в России: проверка на прочность — все новости