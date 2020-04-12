Москва, , 10:34 — REGNUM В Москве выздоровели еще 188 пациентов с коронавирусом, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 188 человек», — цитирует ее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Всего в Москве от коронавируса излечились 687 человек.

Накануне, 11 апреля, Анастасия Ракова заявила, что в Москве в ближайшие две недели для пациентов с коронавирусной инфекцией SARS-CoV2 и заболевших COVID-19 планируется развернуть от 7 до 10 тысяч дополнительных больничных коек.

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