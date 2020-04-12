Найроби, , 10:37 — REGNUM В Кении выявили два новых случая заражения коронавирусом, один из которых — у двухлетнего ребенка. Об этом передает местный телеканал Citizen Tv со ссылкой на заявление главного административного секретаря министерства здравоохранения Кении.

Выступая на брифинге для прессы Мерси Мванганги заявила, что заразившиеся не выезжали за границу. Она добавила, что второй случай заражения был выявлен у 32-летнего мужчины.

Мванганги сообщила, что случаи заражения выявили в Момбасе и Найроби.

В настоящее время общее число случаев заражения коронавирусом в Кении достигло 191. Из них 24 человека полностью выздоровели и были выписаны из больниц.