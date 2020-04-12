Алма-Ата, Казахстан, , 10:32 — REGNUM Пятнадцать суток получил житель Алма-Аты за плевок на кнопки лифта в одном из жилых комплексов города, сообщили 12 апреля в пресс-службе городского департамента полиции.

В полиции уточнили, что мужчину 1979 года рождения в момент нарушения запечатлела камера видеонаблюдения. Материал составлен по двум статьям: «Мелкое хулиганство» и «Нарушение режима чрезвычайного происшествия».

Ранее мужчина раскаялся в своем поступке и попросил прощения у жителей дома. Он заявил, что совершил хулиганство в порыве гнева.